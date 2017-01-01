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Помпео назвал условия улучшения отношений США и РФ

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Перспектива развития отношений между Москвой и Вашингтоном зависит от действий России, считает государственный секретарь США Майк Помпео.
Майкл Помпео оценил отношения между США и Россией
Майкл Помпео оценил отношения между США и Россией

В вопросе отношений России и США "мяч находится на стороне Москвы". Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.
 
"Более хорошие отношения с российским правительством пошло бы всем на пользу, но мяч на стороне России. Мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия", – написал Помпео в Twitter.

 
Госсекретарь прибыл в Хельсинки, где 16 июля пройдет встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина
 

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Теги: Россия, Россия-США, США, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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