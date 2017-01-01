Помпео назвал условия улучшения отношений США и РФ

Перспектива развития отношений между Москвой и Вашингтоном зависит от действий России, считает государственный секретарь США Майк Помпео.



В вопросе отношений России и США "мяч находится на стороне Москвы". Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.





In #Finland tonight. Monday, @POTUS & I will meet with our Russian counterparts in #Helsinki A better relationship with the Russian government would benefit all, but the ball is in Russia’s court. We will continue to hold Russia responsible for its malign activities @StateDept pic.twitter.com/K4C1PSrRMb — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 15 июля 2018 г. "Более хорошие отношения с российским правительством пошло бы всем на пользу, но мяч на стороне России. Мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия", – написал Помпео в Twitter.

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