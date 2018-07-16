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В Испании правые протестовали против выноса останков Франко из мавзолея

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Некоторые протестующие выкрикивали лозунги "Вива Испания!", "Вива Франко!", "Каталония - это Испания!", "Испанцы - да, беженцы - нет!", "Франко не умер!".
Акцию устроила партия Движение за Испанию
Акцию устроила партия Движение за Испанию
EPA/UPG

В Мадриде около тысячи правых и националистов устроили акцию протеста у мавзолея, где находится тело бывшего испанского диктатора генерала Франсиско Франко.

Об этом сообщает The Local.

Протестующие выступали против планов испанского правительства забрать останки Франко из мавзолея. Они призвали к “национальному, патриотическому и религиозному паломничеству“, чтобы предотвратить “разграбление могилы“.

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Останки Франко вскоре могут быть перемещены из финансируемого государством мавзолея в соответствии с планом нового социалистического правительства Испании превратить мемориал в место памяти о гражданской войне, а не прославления диктатуры.

Правительство намерено превратить мавзолей “Долина павших“ в “место признание и памяти всех испанцев“.

Как отмечает журналист Павел Кириленок на своей странице в Facebook, некоторые присутствующие вскидывали правую руку в характерном приветствии и выкрикивали лозунги: “Вива Испания!“, “Вива Франко!“, “Каталония - это Испания!“, “Испанцы - да, беженцы - нет!“, “Франко не умер!“ и другие.

Некоторые представители
Некоторые представители "зиговали" у мемориального комплекса
facebook.com/pasha.lesiants
Акция протеста прошла мирно
Акция протеста прошла мирно
facebook.com/pasha.lesiants

Напомним, в июне социалисты, одержавшие победу на выборах в Испании, заявили о переносе останков Франсиско Франко из мавзолея, чтобы захоронить их.

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Теги: Испания, правые, протест, Франко
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