В Испании правые протестовали против выноса останков Франко из мавзолея

Некоторые протестующие выкрикивали лозунги "Вива Испания!", "Вива Франко!", "Каталония - это Испания!", "Испанцы - да, беженцы - нет!", "Франко не умер!".

В Мадриде около тысячи правых и националистов устроили акцию протеста у мавзолея, где находится тело бывшего испанского диктатора генерала Франсиско Франко.

Об этом сообщает The Local.

Протестующие выступали против планов испанского правительства забрать останки Франко из мавзолея. Они призвали к “национальному, патриотическому и религиозному паломничеству“, чтобы предотвратить “разграбление могилы“.

Читай также: В Польше отменили статьи из “антибандеровского закона“

Останки Франко вскоре могут быть перемещены из финансируемого государством мавзолея в соответствии с планом нового социалистического правительства Испании превратить мемориал в место памяти о гражданской войне, а не прославления диктатуры.

Правительство намерено превратить мавзолей “Долина павших“ в “место признание и памяти всех испанцев“.

Как отмечает журналист Павел Кириленок на своей странице в Facebook, некоторые присутствующие вскидывали правую руку в характерном приветствии и выкрикивали лозунги: “Вива Испания!“, “Вива Франко!“, “Каталония - это Испания!“, “Испанцы - да, беженцы - нет!“, “Франко не умер!“ и другие.

Некоторые представители "зиговали" у мемориального комплекса facebook.com/pasha.lesiants

Акция протеста прошла мирно facebook.com/pasha.lesiants

Напомним, в июне социалисты, одержавшие победу на выборах в Испании, заявили о переносе останков Франсиско Франко из мавзолея, чтобы захоронить их.