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Языковой спор: Венгрия обвинила Киев в бездействии

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Киев ничего не сделал для изменений в пункт о языке в законе об образовании. Сейчас между странами серьезный конфликт, заявил глава МИД Венгрии.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что Украина внесет изменения в "языковой пункт" в будущем, потому что у Будапешта "есть четкие ожидания, что Украина ответит на требования Венецианской комиссии и ЕС". Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает Радио Свобода.

По его словам, отсутствие на саммите НАТО заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров альянса является результатом блокировки Венгрии, поскольку Киев "ничего не сделал" для изменений в пункт о языке в законе об образовании.

Он отметил, что сейчас между странами "серьезный конфликт", поскольку Украина "абсолютно ничего не сделала в смысле ожиданий и Венецианской комиссии, и Европейского Союза".

Сийярто добавил, что переговоры продолжаются, однако "ничего не было сделано за почти восемь месяцев для того, чтобы привести (закон об образовании - ред.) в соответствии с международными ожиданиями". В случае, если Киев не выполнит указанных требований, Венгрия не будет поддерживать продвижение Украины в сторону Евросоюза и евроатлантического направления.

Сийярто пояснил, что именно поэтому произошли блокировки Венгрии и к саммиту НАТО в Брюсселе, и на самой встрече не было проведено заседание комиссии Украина-НАТО.

"Мы решили блокировать все заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов и министров. Именно поэтому не было запланированного саммита Украина-НАТО во время встреч лидеров на прошлой неделе", - отметил Сийярто.

Напомним, Североатлантический альянс включил потребность выполнить рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании Украины в решение саммита. Требования к Украине там менее жесткие, чем в решении саммита Украина-ЕС.

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Теги: Языковой вопрос, Венгрия, языки, язык, спор, блокирование, МИД, украинский язык, образовательные реформы, языковая политика, закон о языках, Языковой закон, бездействие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
wnt    17.07.2018, 00:02
Оценка:  0
wnt
Что-то венгры снова перевозбудились сразу же после окончания чемпионата в РФ..
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