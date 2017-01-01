Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Скандальный президент Филиппин извинился перед богом за оскорбление

Комментариев: 0
Дутерте уточнил, что извиняется только перед богом, что назвал его "глупым", и больше ни перед кем.
Родриго Дутерте
Родриго Дутерте

Президент Филиппин Родриго Дутерте официально извинился перед богом за нанесенные ему оскорбления. Лидер страны на официальной странице в Facebook опубликовал видео, в котором разъяснил свою позицию.

Дутерте извинился за то, что назвал бога "глупым" и оскорбил его. "Я извиняюсь только перед богом и больше ни перед кем", - уточнил президент.

Дутерте отметил, что бог был бы рад услышать его извинения, если бы обиделся на сказанное ранее. "Почему? Потому что мой бог является всепрощающим. Он не помнит прошлых обид. Почему? Потому что он создал меня хорошим, а не плохим", - сказал президент Филиппин.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: президент, Бог, Филиппины, оскорбление, Родриго Дутерте
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь