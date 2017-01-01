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На учениях в Тихом океане потопили десантный корабль

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По 52-летнем судну нанесли авиаудары, пустили ракеты с наземных установок и торпеды с подлодки.

На международных военно-морских учениях RIMPAC в 100 км от берегов Гавайев в качестве учебной цели был торпедирован 52-летний десантный корабль класса Ньюпорт USS Racine.

Судно, которое отбуксировали подальше от берега, попало под авиаудары, ракеты с наземных установок и торпеды с подлодки. Такой этап учений называется операция SINKEX.

Несмотря на значительные повреждения, корабль затонул на глубине около 5 км не сразу.

Напомним, с 9 по 21 июля в Одессе проходят украинско-американские учения Sea Breeze-2018.

 

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Теги: видео, корабль, учения, Военные учения, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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