Юнкер поругал журналистов за вопросы об употреблении алкоголя

Европейский лидер заявил, что во время саммита в Брюсселе у него был приступ радикулита, а также судороги в ногах.

Глава ЕК не держался на ногах на саммите НАТО Кадр из видео

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер попросил проявить к нему уважение, после того как журналисты спросили его в среду, 18 июля, был ли он пьян во время саммита НАТО на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters.

В частности, на пресс-конференции, посвященной плану финансирования проекта ЕС, европейский лидер заявил, что во время саммита в Брюсселе у него был приступ радикулита, а также судороги в ногах.

При этом Юнкер отрицает все предположения, что инцидент в Брюсселе на прошлой неделе связан с алкоголем.

"Это было верно в прошлую среду, и было верно сегодня утром, и сегодня будет верно, и останется таким завтра", - сказал он, отвечая на вопрос о том, верно ли объяснение ЕК, что инцидент 11 июля связан только со здоровьем, а не с алкоголем.

"Поразительно, сколько экспертов относительно моего состояния здоровья. Меня очень впечатляет проявленный интерес к этим несущественным проблемам, и я прошу уважения", - заявил глава Еврокомиссии журналистам.

Напомним, в опубликованном в сети на прошлой неделе видео видно, как иностранные лидеры, в частности, президент Украины Петр Порошенко, на полях саммита НАТО помогали Юнкеру, постоянно теряющему равновесие, удержаться на ногах. Видеозапись вызвала большой резонанс, в частности, призывы со стороны некоторых европейских политиков к отставке президента ЕК.

Позже в Еврокомиссии объяснили, что президент ЕК имел серьезные проблемы со спиной во время пребывания на саммите в Брюсселе, именно поэтому ему понадобилась помощь лидеров стран во время одной из церемоний.

Юнкер неоднократно отрицал обвинения в том, что у него есть проблемы с алкоголем, - этот вопрос поднимали английские СМИ, когда Лондон пытался заблокировать его назначение в Еврокомиссии четыре года назад.

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