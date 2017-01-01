Стали известны подробности отравления Новичком в Эймсбери

У погибшей после отравления Новичком в Эймсбери Дон Стерджесс были поражены лицо и руки. Она могла разбрызгать яд, считая, что это духи.

У погибшей после отравления нервнопаралитическим веществом Новичок в британском Эймсбери 44-летней женщины Дон Стерджесс были поражены лицо и руки. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает в среду, 18 июля, телеканал Sky News.

По версии следователей, женщина могла разбрызгать ядовитое вещество на руки и лицо, считая, что это были духи.

О том, что Новичок сохранялся именно во флаконе для парфюмерии, 16 июля рассказал брат отравившегося вместе со Стерджесс 45-летнего британца Чарли Роули Мэтью. Позже эти данные подтвердили в полиции. До этого в ведомстве говорили о найденной в доме Роули бутылочке. Именно в ней, как отмечали сотрудники британских правоохранительных органов, вероятно, находилось ядовитое вещество.

Флакон, как уточняет телеканал, Стерджесс и Роули подобрали на улице.

Отравившийся британец, по информации канала, действительно ранее признался родственникам, что помнит, как перед отравлением давал своей спутнице парфюмерный флакон. 10 июля он пришел в себя.

Напомним, Роули и Стерджесс были обнаружены без сознания 30 июня в городе Эймсбери. Британские власти, взяв у них анализы, позже заявили, что оба они были отравлены нервнопаралитическим веществом Новичок. В марте им же, по информации Лондона, в Солсбери отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Однако на этот раз связи между двумя этими инцидентами полиция пока не нашла. Британцы, по одной из версий следователей, могли случайно столкнуться с Новичком.

8 июля пострадавшая от действия нервнопаралитического вещества Стерджесс умерла в больнице. Ее смерть местная полиция начала расследовать как убийство. Вскрытие тела британки началось 17 июля. Его результаты, как ожидается, смогут помочь следователям установить, был ли Новичок, которым отравились британцы, из той же партии, что использовалась в Солсбери при отравлении Скрипалей.

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