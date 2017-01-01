Арестованную в США россиянку оставят под стражей до суда

По версии следствия, Мария Бутина как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России.

Марию Бутину задержали в США за шпионаж facebook.com/mvbutina

Федеральный судья США постановил в среду, 18 июля, что россиянка Мария Бутина останется под стражей до начала судебного разбирательства по ее делу, передает Интерфакс

Ранее федеральная прокуратура США потребовала оставить Бутину под стражей до суда, указав на то, что она может совершить попытку побега в случае, если ее отпустят под залог.

В суде арестованная россиянка не признала выдвигаемые против нее обвинения.

Напомним, Бутину задержали в США 16 июля в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента РФ.

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