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Трамп обсудит Украину на второй встрече с Путиным

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Глава США с нетерпением ждет второй встречи с Владимиром Путиным, чтобы приступить к постепенной реализации достигнутых договоренностей.
Трамп заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с Путиным
Трамп заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить ситуацию в Украине на своей следующей встрече с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в четверг, 19 июля, в своем Twitter.

Американский лидер подчеркнул, что его встреча с Путиным была успешной, и сообщил, что "с нетерпением" ждет второй встречи, чтобы приступить к постепенной реализации достигнутых договоренностей.

По словам Трампа, среди тем, которые обсуждались во время встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки - "противодействие терроризму, безопасность Израиля, распространение ядерного оружия, кибератаки, торговля, Украина, мир на Ближнем Востоке, Северная Корея и многое другое".

"Есть много решений (этих проблем), некоторые из них решить легко, другие трудно... но они ВСЕ могут быть решены", - заверил глава США.

Напомним, встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки, Путин и Трамп проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе.

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Теги: Россия, Россия-США, США, Украина-Россия, Путин, саммит, переговоры, встреча, Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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