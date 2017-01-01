Извержение вулкана в Гватемале: число жертв превысило 120

Около 300 человек числятся пропавшими без вести после извержения в июне вулкана Фуэго в Гватемале. По меньшей мере 125 человек погибли.



Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 125 человек, передает Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 125 человек, передает Noticias24

Как сообщили в Национальной службе по снижению последствий стихийных бедствий, еще 297 человек числятся пропавшими без вести.

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