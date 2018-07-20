В Пентагоне поддержали идею пригласить Путина

В американском оборонном ведомстве приветствуют возможный визит президента РФ в США. Там также вспомнили о предыдущих визитах российского лидера.

В Пентагоне поддержали решение президента Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина в США. С соответствующим заявлением выступил заместитель главы Минобороны США Джон Руд. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает CNN.

"Я думаю, обмен мнениями и честная дискуссия между нашими лидерами являются чем-то, что должно быть сделано. Я думаю, это очень нормальная и практичная вещь", - сказал Руд во время интервью телеканалу.

Заместитель главы Пентагона отметил, что в прошлые годы президенты США постоянно имели обмен мнениями с российскими коллегами и назвал Россию "важнейшей страной на мировой арене".

"Президент Путин посещал Белый дом ранее. Он ранее посещал США. Например, когда я служил в Белом доме под руководством Джорджа Буша-младшего, он приехал домой к президенту Бушу в Кроуфорд, штат Техас. Он также ездил рыбачить с ним в Кеннебанкпорт, штат Мэн. Это не является чем-то особенным, по-моему", - добавил Руд.

Напомним, ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Путин и Трамп могут встретиться осенью.

Как сообщалось, встреча Трампа и Путина прошла 16 июля в Хельсинки. Лидеры РФ и США проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе. Трамп пригласил Путина приехать в США осенью.

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