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В США разбился небольшой самолет

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Небольшой самолет Douglas DC-3 в субботу, 21 июля, потерпел крушение в штате Техас при выполнении взлета. Пострадал один человек.
Самолет разбился в Техасе
Самолет разбился в Техасе
cbsaustin.com
 
В американском штате Техас в субботу, 21 июля, потерпел крушение ближнемагистральный транспортный самолет Douglas DC-3, сообщает CBS News.
 
В результате инцидента пострадал один человек. Всего на борту самолета находились 13 человек.
Самолет потерпел крушение при взлете.
 
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В Мексике разбился военный самолет
 
Напомним, ранее во Флориде в результате крушения двух легкомоторных самолетов погибли три человека.

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Теги: авиакатастрофа, США, самолет, крушение
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Источник: korrespondent.net

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