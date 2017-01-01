В США разбился небольшой самолет
Небольшой самолет Douglas DC-3 в субботу, 21 июля, потерпел крушение в штате Техас при выполнении взлета. Пострадал один человек.
В американском штате Техас в субботу, 21 июля, потерпел крушение ближнемагистральный транспортный самолет Douglas DC-3, сообщает CBS News.
В результате инцидента пострадал один человек. Всего на борту самолета находились 13 человек.
Самолет потерпел крушение при взлете.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
В Мексике разбился военный самолет
В Мексике разбился военный самолет
Напомним, ранее во Флориде в результате крушения двух легкомоторных самолетов погибли три человека.
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