Румыния модернизирует пункты на границе с Украиной

Таможенные пункты между двумя странами будут модернизированы и оснащены стационарными и мобильными сканерами.

Пункт пропуска на границе с Румынией УНН

Таможенные пункты на границах Румынии с соседними Молдовой, Украиной и Сербией будут модернизированы и оснащены стационарными и мобильными сканерами. Об этом заявил министр государственных финансов страны Еуджен Теодорович сообщает Radio Rumania.

По его словам, это позволит сократить контрабанду и устранить нанесение убытков государственному бюджету.

Теодорович также отметил, что будет подписан ряд правительственных соглашений, на основании которых эти закупки будут осуществляться до конца года.

Румынский министр объявил, что власть в Бухаресте уже ведет переговоры с основными производителями из Китая, США и Швейцарии для приобретения соответствующего оборудования.

В Украину начали завозить хлор из Румынии

Ранее в Румынии Палата депутатов приняла законопроект, которым объявила 9 ноября Днем украинского языка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet