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В США подтвердили, что Трамп посетит саммит G20 в Аргентине

Комментариев: 2
Ранее о возможности встречи с американским лидером на саммите Большой двадцатки заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что президент Дональд Трамп посетит саммит G20 в Аргентине, который пройдет 30 ноября – 1 декабря. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Буэнос-Айресе по итогам заседания министров финансов стран G20.

"Он (Трамп) едет (на саммит). Я буду рад вернуться сюда вместе с ним … Знаю, что он очень ждет продуктивных дискуссий с лидерами (государств и правительств – ред.)",  отметил Мнучин.

Напомним, встреча Большой семерки в июне завершилась расколом. Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита и обвинил своих партнеров в попытке нажиться на американском бизнесе.

Трамп грубил лидерам "Большой семерки" – СМИ

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Теги: США, Аргентина, G20, Трамп, Большая двадцатка G-20, Дональд Трамп, саммит G20
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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NoaSvardz    23.07.2018, 03:39
Оценка:  +3
NoaSvardz
с путиным нужно встретится только для того, что бы плюнуть в его квадратное рыло
ExZiZ    23.07.2018, 03:32
Оценка:  +4
ExZiZ
Путин обоссаный лох. Его выгнали с восьмерки, а он едет на двадцатку. Так и с двадцатки выгонят. Конченый кремлевский жлоб
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