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В Японии зафиксировали самую жаркую температуру за всю историю

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Температурный рекорд был отмечен в районе города Кумагая в префектуре Сайтама к северу от Токио.
Температура воздуха достигала 40,8 градусов
Температура воздуха достигала 40,8 градусов
japantoday.com

Метеорологи зарегистрировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений в Японии - 41,1 градуса Цельсия.

Об этом сообщил телеканал NHK.

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Температурный рекорд был отмечен в районе города Кумагая в префектуре Сайтама к северу от Токио.

При этом в Токио температура в понедельник достигала 40,8 градуса Цельсия, а префектуре Гифу в центральной части острова Хонсю - 40,7.

Ранее сообщалось, что жертвами аномальной жары в Японии стали не менее 30 человек. Тысячи людей были госпитализированы.

Отмечалось, что больше всего среди пострадавших людей пожилого возраста, которые не следят за временем пребывания на солнце и не используют кондиционеры в целях экономии.

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Теги: Япония, рекорд, погода, жара, аномалия, пострадавшие, температура
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