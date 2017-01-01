В США перенесли суд по делу Манафорта

Окружной суд в США принял решение перенести на 31 июля слушания по делу бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.



Судебное заседание по делу бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, перенесли на 31 июля, сообщает Associated Press.

Судья принял решение о переносе даты начала судебного заседания, так как адвокатам Манафорта требуется больше время для ознакомления с многочисленными данными и документами, предоставленными офисом спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Напомним, Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В октябре 2017 года против него были выдвинуты обвинения в том, что он на протяжении нескольких лет лоббировал интересы экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, но не был зарегистрирован в США в качестве "иностранного агента", а также уклонялся от уплаты налогов.



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В феврале 2018 года Манафорта обвинили также в отмывании через офшорные счета до 30 миллионов долларов с помощью его делового партнера Рика Гейтса. Экс-глава предвыборного штаба Трампа отказывается признать свою вину.

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