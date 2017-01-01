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Конгресс США предложил Пентагону продолжить помощь Украине

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Конгресс США рекомендует Пентагону профинансировать выделение 250 миллионов долларов на летальные оборонительные вооружения для Украины.
Оборонный бюджет США предусматривает 250 млн долларов помощи Украине
Оборонный бюджет США предусматривает 250 млн долларов помощи Украине
AP

Конгресс США рекомендовал продолжить в 2019 финансовом году военную помощь Украине. Об этом говорится в докладе об оборонном бюджете на следующий финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года.

Отмечается, что проект бюджета согласовали обе палаты Конгресса.

"Профинансировать президентский запрос, включая выделение 250 миллионов долларов на летальные оборонительные вооружения", - говорится в документе.

Сообщается, что Конгресс США в рамках согласования проекта бюджета на 2019 год одобрил продление запрета Министерству обороны США сотрудничать с российским Минобороны.

Ранее сообщалось, что США почти вдвое сократят военную помощь Украине.

Напомним, военный бюджет США на 2018 год составляет почти $700 млрд. Документ предусматривает выделение $350 млн на военную помощь Украине. При этом изначально планировалось выделить $500 миллионов.

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Теги: США, Украина-США, Пентагон, оружие, помощь, конгресс, военная помощь, Военная помощь США Украине, вооружение, летальное оружие, Javelin
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Источник: korrespondent.net

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