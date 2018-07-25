Конгресс США заморозил поставки Турции F-35
Конгресс США заморозил поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за намерения властей страны купить российские зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф, пишет The Washington Times.
Окончательное решение о судьбе F-35 будет принято после того, как Пентагон проанализирует последствия отмены поставок.
По информации The Hill, ведомство должно будет в течение 90 дней предоставить Конгрессу доклад о том, как прекращение участия Турции в программе F-35 может повлиять на отношения между Анкарой и Вашингтоном, а также на планы страны по приобретению российских С-400.
При этом ранее глава Пентагона Джим Мэттис призывал конгрессменов отказаться от идеи запрета поставок F-35.
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