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Конгресс США заморозил поставки Турции F-35

Комментариев: 1
Американские законодатели приостановили продажу истребителей из-за намерения Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400.
Истребитель F-35
Истребитель F-35

Конгресс США заморозил поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за намерения властей страны купить российские зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф, пишет The Washington Times.

Поправку внесли в последний вариант оборонного бюджета США на 2019 год и утвердили в обеих палатах Конгресса. 

Окончательное решение о судьбе F-35 будет принято после того, как Пентагон проанализирует последствия отмены поставок.

По информации The Hill, ведомство должно будет в течение 90 дней предоставить Конгрессу доклад о том, как прекращение участия Турции в программе F-35 может повлиять на отношения между Анкарой и Вашингтоном, а также на планы страны по приобретению российских С-400.

При этом ранее глава Пентагона Джим Мэттис призывал конгрессменов отказаться от идеи запрета поставок F-35.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция договорились ускорить поставки ЗРК С-400 и согласовали вопрос цены. 
 
Напомним, информация о сделке между странами появилась в июле 2017. Отмечалось, что Россия направит в Турцию два дивизиона С-400, а еще два дивизиона будут произведены на месте.

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Теги: США, Турция, конгресс, F-35, ПВО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
user10033    25.07.2018, 00:46
Оценка:  +1
user10033
так глядишь еще и СУ-57 Эрдогаше впарют....
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