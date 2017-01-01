Швеция просит у НАТО помощи в тушении пожаров

Два самых крупных пожара, бушующих в Швеции на данный момент, охватили территории в округах Евлеборг и Даларна в центральной части страны.

Правительство Швеции позволило экстренным службам страны, занимающимся ликвидацией бушующих там природных пожаров, обратиться за помощью к членам НАТО. Об этом сообщает Радио Швеции в четверг, 26 июля.

В сообщении приводятся слова представителя экстренной службы страны Эммы Нордвалл о том, Швеция уже приняла предложение одного из членов НАТО - Турции - предоставить для помощи в тушении огня пожарный самолет. Нордвалл сообщила, что "пожарным удалось блокировать крупные пожары и предотвратить их распространение".

Два самых крупных пожара, бушующих в Швеции на данный момент, охватили территории в ленах (округах) Евлеборг и Даларна в центральной части страны.

Ранее сообщалось, что европейские страны направили более 240 пожарных в Швецию, чтобы помочь местным экстренным службам в тушении лесных пожаров. В частности, Польша отправила 139 человек, а Франция, Германия и Дания - свыше 100 пожарных. Кроме этого, Италия, Франция и Португалия выделили для Швеции пожарные самолеты, а Норвегия, Германия и Литва - вертолеты.

До этого шведские власти обратились к руководству стран Евросоюза с просьбой оказать помощь в борьбе со стихией.

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