Нормандская четверка обсудила миссию ООН в Украине

Представители Украины, Германии, Франции и РФ договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции на Донбассе.

Министры иностранных дел "нормандской четверки" обсудили принципы миротворческой операции ООН на Донбассе. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечено, что министры обсудили будущую миротворческую операцию ООН, которая должна способствовать выполнению Минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Несмотря на существование разногласий с российской стороной, представители Украины, Германии, Франции и РФ договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции в зоне конфликта", - говорится в сообщении.

В МИД сообщают, что для украинской стороны остается принципиальным, что мандат будущего соглашения должен распространяться на всю временно оккупированную территорию, включая государственную украинско-российскую границу в зоне конфликта, предусматривать вывод иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников, а также способствовать установлению мира в регионе.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что миротворцы на Донбассе могут спасти до 37 жизней ежемесячно.

Перед этим специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон продолжает поддерживать идею миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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