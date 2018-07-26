СМИ: В деле россиянки Бутиной фигурирует потомок Рокфеллера

Следствие полагает, что женщина как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу РФ.

Один из двух американцев, который упоминается в деле гражданки РФ Марии Бутиной, задержанной в США по обвинению в шпионаже, является представителем семьи Рокфеллеров. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в материалах дела Бутиной упоминаются два неназванных гражданина США, один из которых ее партнер. Американские СМИ ранее предположили, что, вероятно, им является политический консультант Республиканской партии Пол Эриксен.

По данным Bloomberg, второй американец в деле Бутиной - 68-летний Джордж Д. О'Нил, который приходится праправнуком миллиардеру Джону Д. Рокфеллеру-старшему.

В агентстве указали, что в феврале 2017 года О'Нил организовал частный обед для российской делегации, которая прибыла в Вашингтон для участия в национальном молитвенном завтраке.

На его приеме присутствовали Бутина и Эриксен. Подчеркивается, что сроки обеда совпадают с мероприятием, организатор которого называется в деле как "персона номер два".

Напомним, 16 июля Бутину задержали в США в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента РФ.

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