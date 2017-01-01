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Солнце восходит над Африкой: как этот континент может спасти экономику Украины

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Экономика и импорт в страны Африки растет ежегодно. Воспользуется ли этим Украина, чтобы компенсировать потери рынков СНГ и каковы трудности на этом пути?
Монумент "африканского ренессанса" лучше всего отражает оптимизм относительно развития Африки, который укрепился за последние 15 лет
Монумент "африканского ренессанса" лучше всего отражает оптимизм относительно развития Африки, который укрепился за последние 15 лет
depositphotos.com

Континент возможностей, богатый ресурсами и молодежью, со странами, где самые высокие показатели экономического роста в мире - все это об Африке. В последние 15 лет здесь растут экономики, повышается потребление и формируется средний класс.

По данным Всемирного банка, три африканские страны в 2017 году вошли в топ-10 наиболее динамичных экономик мира, а возглавляет этот список экономика стомиллионной Эфиопии. В 2017 году она выросла на 8,2%. В десятку вошли Танзания и Джибути (7,2 и 7% соответственно).

Может ли Украина использовать бурное развитие Африки для развития своей экономики и для замены утраченных рынков России и других стран СНГ?

Эксперты и дипломаты, опрошенные BBC News Украина, рассказывают, как этого достичь и что этому мешает.

“Африка - один из регионов, который не насыщен товарами и который растет. Кто будет контролировать Африку, тот будет динамично развиваться“, - отмечает украинский бизнесмен Артем Гудков. Он вместе с единомышленниками создал компанию Global Ukrainian Distribution Investment and Trading (GUDIT) и открыл в июле украинский торговый дом на востоке Африки - в Танзании.

Ранее г-н Гудков несколько лет работал в Демократической Республике Конго, где продавал украинскую курятину, а по возвращении создал в Украине консалтинговую компанию, которая предоставляла услуги украинскому бизнесу в регионе.

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По его подсчетам, украинские компании могут увеличить экспорт для стран субсахарской Африки на 10-15 млрд долларов, что может покрыть потери рынков в России.

“Африка не имеет специалистов и предприятий во многих отраслях, а Украина имеет. Наши технологические товары, которые не выдерживают конкуренции на Западе, мы можем экспортировать сюда“, - отмечает Артем Гудков.

По мнению бизнесмена, Украине следует развивать производственную кооперацию и даже инвестировать в африканские страны.

“Самое ужасное, что может прозвучать на встрече украинских и африканских чиновников, - инвестируйте в Украину. Они рассматривают нашу страну как более развитую, чем их, и сами ждут инвестиций. Если же Украина не будет в Африку инвестировать, - наши усилия там будут напрасными“, - отмечает он.

Например, по мнению бизнесмена, стоит подписывать как можно больше договоров о свободной торговле со странами Африки, выделять стипендии для студентов оттуда, как это активно делает Китай.

“Эти люди, когда станут чиновниками или бизнесменами в своих странах, с благодарностью будут вспоминать о оказанную помощь и содействие сотрудничеству“, - считает он.

По мнению Гудкова, Украина должна приходить в Африку с готовыми идеями: украинские инженеры могут реформировать местную инфраструктуру и строить новые электростанции. Маловероятно, что Украине будет угрожать “отток мозгов“ в Африку, а вот валютные зарплатные поступления оттуда не помешали бы.

По данным Госкомстата, товарооборот с Африкой в ??2017 году составлял 4,7 млрд долларов, из них украинский экспорт - более 4 млрд долларов, а импорт из стран Африки - более 700 млн долларов. Африка приносит Украине 9% валютных поступлений от экспорта, а положительное сальдо торговли с ней очень велико. Особенно, если учесть, что в целом Украина в прошлом году импортировала продукции на 6 млрд долларов больше, чем экспортировала (49 млрд против 43 млрд).

Кроме того, украинский экспорт в Африку превышает экспорт в Россию. В прошлом году украинский экспорт в Россию составлял 3,9 млрд долларов, импорт - 7,2 млрд долларов.

Почти 80% украинского экспорта в регионе идут в страны Северной Африки.

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Египет является седьмым партнером Украины по экспорту и 13-м партнером по торговле.

Показатели экспорта в страны субсахарской Африки, экономика которых преимущественно растет быстрее, чем экономика Северной Африки, - скромнее:

Украина преимущественно экспортирует в Африку черные металлы и сельскохозяйственную продукцию, а именно - зерновые и подсолнечное масло.

В 2017 году экспорт товаров из Украины в Африку увеличился на $ 82,6 млн или на 4,7%, в основном благодаря древесине, минеральным продуктам и товарам легкой промышленности.

Торговый представитель Украины, заместитель министра экономического развития Наталия Микольская рассказывает, что в 2016 году Офис содействия экспорту возил украинских предпринимателей в Кению и Танзанию, а в апреле 2018-го - в Нигерию и Гану.

По ее словам, эти страны - одни из наиболее перспективных направлений для украинского экспорта. В Кении заинтересованы в продукции энергетического машиностроения, АПК и фармацевтике из Украины, в Танзании - в сельскохозяйственных машинах и оборудовании для переработки аграрной продукции.

В Нигерии есть спрос на товары легкой промышленности, бумагу, мебель, электроаппаратуру и кондитерские изделия, а в Гане - на черные металлы и изделия из них, двигатели и насосы, алкогольные и безалкогольные напитки, электрическое оборудование.

“Эти страны при правильном налаживании снабжения, определенной переработке или сборке товаров, могут стать хабом для украинского бизнеса для выхода на рынки других стран Африки“, - отмечает г-жа Микольская.

Артем Гудков считает, что в Украине мало понимают значение региона и алгоритмы работы с ним.

“Ошибка наших чиновников - недооценка статуса и положения африканцев в современном мире. Они четко знают себе цену, знают, насколько важны для экономического развития планеты“, - отмечает он.

Большим минусом бизнесмен считает отсутствие в Африке представительств ведущих украинских высокотехнологичных компаний.

“Мы жалуемся, что самолеты Антонова не покупают. А почему бы не создать представительство Антонова в столице Эфиопии Аддис-Абебе, где находится штаб-квартира Африканского союза? Надо поставить украинские самолеты в местном аэропорту, чтобы каждый президент, который приезжает на саммиты АС, спрашивал - а что это за красавцы там стоят? И шел на них смотреть“, - считает г-н Гудков.

По его мнению, такую эффектную презентацию должны дополнить представительства компании по обслуживанию и лизинговым платежам за самолеты.

Бизнесмен приводит пример Беларуси - открытие белорусского торгового дома в Нигерии, где масштабно презентовали разнообразную технику, позволило белорусам существенно увеличить продажи тракторов Belarus. Сейчас Беларусь обсуждает создание завода по сбору тракторов в Нигерии, и эта продукция может завоевать другие страны Западной Африки.

Соучредитель Центра исследований Африки Александр Мишин отмечает, что у Украины нет четкой стратегии в отношении Африки. Ситуация ухудшается из-за недостатка украинских дипломатов в регионе, чьи попытки развить сотрудничество не всегда находят поддержку в Киеве.

“Украина декларирует интерес к региону, однако в условиях конфликта с Россией он остается на периферии внешней политики. Нам очень сложно конкурировать с Китаем или Индией, для которых Африка давно является важной составляющей внешней политики. Эти страны проводят форумы со странами Африки на высшем уровне. Для нас это остается мечтой“, - заключает он.

Действительно, успехи Китая на континенте впечатляют. Если в 1999 году торговля Китая со странами Африки составляла 6,5 млрд долларов, то в 2017 году, по данным китайского , - 170 млрд долларов.

Нехватка ресурсов и стратегии, по мнению г-на Мишина, и приводит к тому, что в экспорте в регион преобладает сырье.

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Он вспоминает, что в 2016 году ЮАР купила у Украины плавучий док за 250 млн грн, произведенный на херсонском заводе “Паллада“ Укроборонпрома. Но это, скорее, редкое исключение.

При этом эксперт считает, что в странах Северной Африки и Нигерии можно найти инвесторов в украинский АПК, машиностроение, IT-сферу.

“Инвестором мог бы быть Алико Данготе из Нигерии, легенда африканского капитализма. Его может интересовать АПК, строительный сектор и производство цемента“, - отмечает эксперт.

В субсахарской Африке сейчас работают шесть украинских посольств - в Сенегале, Нигерии, Эфиопии, Кении, Анголе и ЮАР. Еще пять посольств есть в странах Северной Африки - Египте, Марокко, Алжире, Тунисе и Ливии.

В разговоре с ВВС News Украина Евгений Цымбалюк, бывший посол Украины в Кении, Танзании и Руанде, и Александр Овчаров, посол Украины в Сенегале, рассказывают об успехах и проблемах украинской дипломатии в регионе.

Г-н Цымбалюк отмечает, что поддержка со стороны посольств в Африке является залогом успешного развития бизнеса в регионе.

“Иногда требуется одобрение инициатив со стороны местных министерств, надзорных органов. Как представительство Украины мы можем обращаться к этим структурам и помогать бизнесменам“, - объясняет он.

Дипломат вспоминает, как на кенийский рынок несколько лет назад выходила украинская фармацевтическая компания Юрия-Фарм.

“Шесть месяцев не могли получить лицензию. Мы провели встречу с министром здравоохранения Кении. Он просто снял трубку и через 20 минут нам позвонили и сказали, что патент готов, просто его якобы никто не забирал. Толчок с высокого уровня важен“, - рассказывает дипломат.

По словам Цымбалюка, постепенно растет экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью из Украины. В Кении, кроме фармацевтики, это еще и машиностроение - например, здесь покупают экструдеры компании “ЧеркассыЭлеваторМаш“ (ТМ “Бронто“).

Он рассказывает, что с Kenyan Airways партнером KLM обсуждается возможность введения прямого рейса Киев-Найроби.

Перспективными направлениями г-н Цымбалюк называет продвижение продукции Крюковского вагоностроительного завода в связи с активным строительством железных дорог в Кении, продвижение украинских самолетов и КРАЗов в Руанде.

Посол Украины в Сенегале Александр Овчаров отмечает, что в Сенегале вызывают интерес украинское вооружение, дроны и автомобили КрАЗ. В 2017 году эта страна закупила у Украины шесть установок БМ-21 Град на шасси КрАЗ, которые затем приняли участие в военном параде в Дакаре.

“Работали вместе с Укринмашем и Генштабом Сенегала - приглашали их начальника и министра обороны. И у таких соглашений есть государственная гарантия“, - рассказывает он.

По словам Александра Овчарова, посольство каждый квартал помогает выйти на рынок 10-15 украинским компаниям.

Дипломат отмечает, что украинские компании обычно не разбираются в африканском рынке, поэтому участие посольства на начальном этапе важно - для африканцев это гарантия надежных взаимоотношений, а украинские компании получают информацию о надежности партнера от дипломатов.

В то же время, непосредственно бизнес не вкладывает достаточных ресурсов для деятельности на континенте.

“Компаниям надо присылать сюда своих людей, потому что мы не можем заменить специалистов в конкретных областях. Если не поедешь на место, это так и останется на уровне переговоров. Потому Африка может обещать, улыбаться, но дальше все может ничем и закончиться“, - отмечает он.

Еще одна проблема - нежелание украинских банков кредитовать бизнес относительно сделок в африканских странах.

“Программа сотрудничества со странами Африки, принятая в 2013 году, предусматривала решение этого вопроса. В этой программе было расписано все, я такой детальной программы никогда не видел. Но все осталось на бумаге“, - рассказывает дипломат.

Непосредственно для посольства наиболее болезненной проблемой является нехватка дипломатов вообще и специалистов по экономике в частности. В посольстве Украины в Сенегале, например, работают три человека, и нет ни одного специалиста по экономике.

“Я понимаю, что европейское направление важно, но не путем потери Африки. Если найдете по всей Африке двух дипломатов-специалистов по экономике - это будет редкая удача“, - объясняет г-н Овчаров.

Есть ли у Украины время сделать прорыв на африканском направлении? И представители бизнеса, и дипломаты уверены, что есть, но надо срочно прилагать максимум усилий.

“Африканский рынок еще не сформировался окончательно, еще есть шансы. Но если не будем ничего делать - можем оказаться на обочине главных экономических игроков“, - отмечает Евгений Цымбалюк.

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“У нас есть два-три года, чтобы осуществить прорыв на рынках лидеров экономического роста в Африке, и примерно пять-шесть лет в тех странах, где слабые темпы роста“, - считает Артем Гудков.

“Африки не надо бояться. Все наши иностранные партнеры и конкуренты активно здесь работают. Украинскому бизнесу не надо бояться вкладывать сюда деньги, а молодым людям надо ехать сюда работать. Опыт, который молодой человек может получить в Африке, - неоценимый. Надо Африку изучать и любить и только так достигнем успеха“, - заключает г-н Овчаров.

Ранее сообщалось, что Украина открыла торговый дом в Африке. Платформа предоставит возможность украинскому бизнесу выйти и закрепиться на рынках стран Субсахарской Африки.
 

BBC Украина
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Теги: Африка, Украина, экономика, экспорт
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Источник: bbc.co.uk

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