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Трамп согласился приехать в Москву

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Президент США заявил, что открыт на посещение Москвы и с нетерпением ждет Путина в Вашингтоне в следующем году.
Трамп отреагировал на приглашение Путина
Трамп отреагировал на приглашение Путина

Президент США Дональд Трамп согласился посетить Москву. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает Reuters, со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что визит американский лидер совершит, как только получит официальное приглашение.

"Президент Трамп с нетерпением ожидает приезда президента Путина в Вашингтон после первого года, и он открыт для посещения Москвы после получения официального приглашения", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Напомним, сегодня сообщалось, что Путин пригласил Трампа в Москву. Он также отметил, что готов приехать в Вашингтон на встречу с Трампом.

Как известно, после встречи двух президентов в Хельсинки, Путина пригласили приехать в США осенью этого года. Однако, позже Трамп отложил встречу с президентом РФ. причиной стало расследования вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

 

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Теги: Россия-США, США, Путин, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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