США не потерпят вмешательства в выборы – Трамп
Президент США Дональд Трамп провел в пятницу, 27 июля, заседание Совета национальной безопасности по выборам, на котором заявил, что не потерпит иностранного вмешательства в электоральный процесс, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент ясно дал понять, что его администрация не потерпит иностранного вмешательства в наши выборы со стороны любых государств или других злонамеренных лиц", – говорится в сообщении.
В ноябре 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, а также полностью переизбрана палата представителей США.
Американские политики обеспокоены возможностью вмешательства России в выборы 2018 года.
США обвинили 12 россиян во вмешательстве в выборы
Напомним, ранее Трамп заявил, что верит выводам американских спецслужбо вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году, отметив, что это в конечном счете не повлияло на результат голосования.
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