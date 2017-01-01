В Норвегии ради безопасности туристов убили полярного медведя

В норвежской провинции Свальбард (архипелаг Шпицберген) застрелили полярного медведя, который напал на охранника круизного корабля с туристами.

На этом архипелаге живут около трех тысяч таких животных

Охранник получил ранения головы, которые не угрожают жизни, и находится в стабильном состоянии.

Он должен был защищать туристов немецкого лайнера, которые высадились на острове. В компании Hapag-Lloyd Cruises заявили, что охранник застрелил медведя в рамках самообороны.

Раненого мужчину самолетом переправили в госпиталь в городе Лонгйир.

Свальбард - это пустыня ледников и ледовых шапок за Полярным кругом между Норвегией и Северным полюсом.

Архипелаг на 60% покрыт льдом, а популяция белых медведей здесь составляет 3 тыс. особей, что превышает количество людей.

Все корабли в этой местности обязаны нанимать специальных охранников от медведей, чтобы защитить пассажиров во время экскурсий.

“Здесь действуют очень строгие правила, ведь на островах летом очень много белых медведей, поэтому мы должны быть бдительными, когда сходим на берег“, - написал один из охранников на странице компании Hapag-Lloyd.

Многие раскритиковали действия туристов и охранника, назвав причиной инцидента вторжение людей на территорию белых медведей.

К примеру, британский комик Рики Джервэйс написал, что было убито животное, находящееся на грани уничтожения. И это животное находилось в своей естественной дикой среде, куда вторглись люди.

В последние годы поведение белых полярных медведей меняется, ведь из-за потепления в Арктике и таяния морских ледников животные вынуждены больше времени проводить на берегу и охотиться на больших территориях.

По данным агентства Associated Press, на этой неделе в поселении Лонгйир должны подойти 18 круизных лайнеров.