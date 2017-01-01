Трамп грозит заблокировать работу правительства

Президент США заявил, что допустит приостановку работы федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект об охране границ.

Президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать работу правительства, если демократы в Конгрессе не поддержат его программу обеспечения безопасности США, которая предусматривает строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter в воскресенье, 29 июля.

"Я готов "прекратить работу" правительства, если демократы (в конгрессе) не дадут нам достаточно голосов для обеспечения безопасности на границах. В частности, речь идет о строительстве Стены! (с Мексикой)" - написал Трамп.

Президент также призвал изменить действующую в США систему, чтобы обеспечить прибытие в страну тех иммигрантов, которые могут принести реальную пользу. Для этого, по его мнению, необходимо отменить лотерею по выдаче гражданства. "Нам нужно, чтобы в нашу страну прибывали великолепные люди", - отметил Трамп.

Ранее избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что остался доволен итогами телефонной беседы с Трампом.

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