В Мьянме из-за наводнений эвакуировали более 50 тысяч человек

Всего от стихии могут пострадать около 100 тысяч человек. Многие деревни оказались полностью затопленными.

Около 50 тысяч жителей Мьянмы были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных муссонными дождями. Об этом сообщает Reuters.

Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями попросил людей, живущих вблизи рек и в низинных районах, немедленно покинуть свои дома, поскольку уровень воды превысил опасный. Всего от стихии могут пострадать около 100 тысяч человек.

Из-за ливней был смыт участок 60-метрового бетонного моста на севере страны. В центральном районе сильно пострадали рисовые поля и дороги. Также пострадал западный штат Ракхайн. Многие деревни в этих районах оказались полностью затопленными.

Напомним, в Греции после сильных пожаров, в которых погибли по меньшей мере 85 человек, 26 июля дождевой фронт ударил по северным пригородам Афин.

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В Мьянме из-за ливней тысячи людей покинули дома