Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пожары в Греции: число жертв превысило 90

Комментариев: 0
Судьба еще 25 человек до сих пор неизвестна. Пропавших без вести продолжает искать береговая служба при содействии дайверов-волонтеров.
Жертвами лесных пожаров в Греции стал уже 91 человек
Жертвами лесных пожаров в Греции стал уже 91 человек

Число жертв лесных пожаров в Греции выросло до 91 человека. Об этом со ссылкой на местные экстренные службы сообщает AP.

При этом отмечено, что судьба еще 25 человек до сих пор неизвестна. Пропавших без вести продолжает искать береговая служба при содействии дайверов-волонтеров. В воскресенье в храмах по всей стране прошли поминальные службы.

Ранее стало известно о 87 погибших в греческих городах Мати и Восточной Аттике из-за пожаров.

Напомним, лесной пожар вспыхнул 23 июля в 40 км к северо-востоку от Афин. Распространение огня произошло очень быстро из-за сильных порывов ветра. Основная версия причин возгорания - небывалая жара. Власти также рассматривает версию поджога.

Вскоре премьер-министр Греции Ципрас объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров близ Афин. Украинцев среди погибших нет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Греция, огонь, пожар, жертвы, лесной пожар, Афины, пострадавшие, погибшие, возгорание, Пожары в лесу
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь