В США жертвами лесных пожаров стали шесть человек

По предварительным подсчетам спасателей, еще от семи до 17 человек считаются пропавшими без вести.

В результате лесных пожаров в Калифорнии (США) погибли, по меньшей мере, шесть человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В частности, указано, что спасатели обнаружили тело человека, который не эвакуировался, несмотря на предупреждение. Личность погибшего шериф не раскрыл.

По словам шерифа округа, в его управление поступили сообщения о как минимум семи пропавших без вести.

В то же время агентство Reuters сообщает, что в общей сложности таковыми считаются не менее 17 человек.

Из-за пожаров в Калифорнии в течение недели были эвакуированы почти 40 тыс. человек. За минувшие сутки площадь пожара немного увеличилась, огнем охвачено более 360 кв. км. Борьбу со стихией ведут более 3,5 тыс. пожарных, задействовано около 20 вертолетов. Пламя ранее удалось локализовать лишь на 5%.

Напомним, в Греции лесной пожар вспыхнул 23 июля в 40 км к северо-востоку от Афин. Распространение огня произошло очень быстро из-за сильных порывов ветра. Основная версия причин возгорания - небывалая жара. Власти также рассматривает версию поджога.

По последним данным, в результате пожаров в Греции погиб 91 человек.

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