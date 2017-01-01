Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США жертвами лесных пожаров стали шесть человек

Комментариев: 0
По предварительным подсчетам спасателей, еще от семи до 17 человек считаются пропавшими без вести.
В Калифорнии лесным пожаром охвачено более 360 кв. км
В Калифорнии лесным пожаром охвачено более 360 кв. км

В результате лесных пожаров в Калифорнии (США) погибли, по меньшей мере, шесть человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В частности, указано, что спасатели обнаружили тело человека, который не эвакуировался, несмотря на предупреждение. Личность погибшего шериф не раскрыл.

По словам шерифа округа, в его управление поступили сообщения о как минимум семи пропавших без вести.

В то же время агентство Reuters сообщает, что в общей сложности таковыми считаются не менее 17 человек.

Из-за пожаров в Калифорнии в течение недели были эвакуированы почти 40 тыс. человек. За минувшие сутки площадь пожара немного увеличилась, огнем охвачено более 360 кв. км. Борьбу со стихией ведут более 3,5 тыс. пожарных, задействовано около 20 вертолетов. Пламя ранее удалось локализовать лишь на 5%.

Напомним, в Греции лесной пожар вспыхнул 23 июля в 40 км к северо-востоку от Афин. Распространение огня произошло очень быстро из-за сильных порывов ветра. Основная версия причин возгорания - небывалая жара. Власти также рассматривает версию поджога.

По последним данным, в результате пожаров в Греции погиб 91 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Калифорния, лес, огонь, пожар, жертвы, пожарные, лесной пожар, пострадавшие, возгорание, Пожары в лесу, пропал без вести
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь