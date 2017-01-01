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В Индонезии после землетрясения на горе заблокированы 560 альпинистов

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В частности, 500 человек заблокированы на стратовулкане в районе Сегара-Анакан, а еще 60 находятся в районе Бату-Цирпа.
Последствия землетрясения в Индонезии
Последствия землетрясения в Индонезии

После мощного землетрясения в Индонезии на стратовулкане Ринджани на острове Ломбок застряли 560 альпинистов. Об этом со ссылкой на информацию местных властей сообщает в понедельник, 30 июля, The Guardian.

Отмечено, что 500 человек заблокированы на стратовулкане в районе Сегара-Анакан, а еще 60 находятся в районе Бату-Цирпа. Сообщается, что спасатели уже отправились на помощь альпинистам.

Напомним, 29 июля в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7,5 км и 1 км к юго-востоку от города Лелонгкен. В результате землетрясения, по последним данным, погибли 14 человек.

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Теги: Землетрясения, Индонезия, туристы, острова, горы, остров, вулкан, альпинизм, гора, застрял, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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