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Трамп: Все санкции в отношении России сохранятся

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Американский лидер ожидает, что европейские партнеры представят конкурирующие с РФ проекты по газопроводам.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что все антироссийские санкции останутся в силе. Об этом он сообщил в понедельник, 30 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Вашингтоне, передает Интерфакс.
 
"Санкции в отношении России сохранятся в том виде, в каком они есть", - подчеркнул американский лидер,
 
При этом он добавил, что ждет от европейских партнеров конкурирующих с Россией проектов по газопроводам.
 
"Мы уже ведем переговоры с ЕС о создании от 9 до 11 портов, за которые заплатят они (европейцы), чтобы мы могли поставлять сжиженный газ в разные части Европы. И это будет наиболее конкурентоспособно", - указал Трамп.
 
Также он в очередной раз выступил с критикой в адрес Германии, отметив, что страна, на долю которой приходится около 1% оборонного бюджета НАТО, платит огромные деньги России за газ.
 

Напомним, 25 июля Трамп провел встречу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, по итогам которой американский лидер заявил, что стороны начнут работу в направлении отмены всех пошлин и субсидий.

Также он сообщил, что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа из США.
 
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Теги: Европа, США, ЕС, Трамп, санкции, Дональд Трамп, сжиженный газ, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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