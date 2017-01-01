Трамп готов встретиться с президентом Ирана

Через несколько дней после ужесточения риторики в адрес Тегерана американский лидер заявил о готовности к встрече с руководством страны.

"Я встречусь с кем угодно. Я верю во встречи, особенно в тех случаях, когда на карту поставлена война", - отметил Трамп. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщает Reuters . Об этом американский лидер собщил 30 июля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме.

Он также подчеркнул, что для возможной встречи не существует "никаких предварительных условий".

"Если они захотят встретиться, я встречусь", - указал американский лидер.

Агентство отмечает, что ни один президент США не встречался с иранским лидером, после того как США прекратили дипломатические отношения с Тегераном в 1980 году.

Лишь в 2013 году впервые за три десятилетия Барак Обама провел телефонный разговор с Роухани.

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