Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп готов встретиться с президентом Ирана

Комментариев: 0
Через несколько дней после ужесточения риторики в адрес Тегерана американский лидер заявил о готовности к встрече с руководством страны.
Президент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщает Reuters. Об этом американский лидер собщил 30 июля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме.
 
"Я встречусь с кем угодно. Я верю во встречи, особенно в тех случаях, когда на карту поставлена война", - отметил Трамп.
 
Он также подчеркнул, что для возможной встречи не существует "никаких предварительных условий".
 
"Если они захотят встретиться, я встречусь", - указал американский лидер.
 
Агентство отмечает, что ни один президент США не встречался с иранским лидером, после того как США прекратили дипломатические отношения с Тегераном в 1980 году.
 
Лишь в 2013 году впервые за три десятилетия Барак Обама провел телефонный разговор с Роухани.
 
Напомним, 22 июля президент Ирана предостерег Трампа от продолжения враждебной политики против страны. Американский лидер жестко отреагировал на это заявление и пригрозил Тегерану беспрецедентными последствиями.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Иран, встреча, Трамп, Дональд Трамп, Хассана Роухани
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь