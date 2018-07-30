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Северная Корея продолжает разработку ракет - СМИ

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Несмотря на шаги в сторону денуклеаризации, КНДР продолжает разработку современного ядерного оружия.
Ракеты КНДР на военном параде
Ракеты КНДР на военном параде

Представители разведки США обнаружили свидетельства того, что Северная Корея конструирует новые ракеты. Об этом пишет The Washongton Post со ссылкой на источники в разведсообществе.

По данным газеты, создание новых ракет, которые могут достичь территории США, осуществляется на производственной площадке недалеко от Пхеньяна.

Информация со спутниковых снимков свидетельствует о производстве одной, а возможно и двух новых межконтинентальных баллистических ракет на жидком топливе.

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Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп провел саммит с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. По итогам встречи стороны подписали документ, в котором подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, но воздержались от более детальных обязательств.

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Теги: США, Северная Корея, ракеты, ядерное оружие, КНДР, разведка
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Источник: korrespondent.net

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