Армия Асада взяла под контроль границу с Израилем – СМИ

Правительственные войска выбили террористов Исламского государства из последней деревни в районе Голанских высот.

Сирийские правительственные войска захватили последнюю, контролируемую боевиками из группировки Исламское государство деревню в районе Голанских высот. Граница между Сирией и Израилем, впервые с 2011 года, оказалась полностью подконтрольна силам Башара Асада.

Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel во вторник, 31 июля.

Регион на юге Сирии, граничащий с Израилем, после начала гражданского противостояния в 2011 году сначала оказалась в руках повстанцев, а позже перешел в руки группировке Джейш Халид Ибн аль-Валид близкой джихадистам из ИГИЛ. После продолжительных боев официальный Дамаск объявил об установлении контроля над регионом.

Ранее в июле сообщалось, что сирийская армия взяла под свой контроль стратегический холм аль-Хаара, который выходит на подконтрольные ИзраилюГоланские высоты. Тогда представители сирийский армии заявили, что целью крупного наступления является захват оставшейся части юго-западной Сирии у границы с Израилем, которая находится в руках повстанцев.

Напомним, на прошлой неделе Израиль уничтожил сирийский военный самолет Су. По нему были запущены две ракеты Patriot.

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