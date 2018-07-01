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В Японии от стихийных бедствий погибли почти 350 человек

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В результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями, на западе Японии погибли 222 человека.
Последствия наводнения в Японии
Последствия наводнения в Японии

Жертвами стихийных бедствий в Японии за последние три месяца стали 347 человек. Об этом сообщает информагентство Kyodo со ссылкой на данные Управления по стихийным бедствиям страны во вторник, 31 июля.

Так, в результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями, на западе страны погибли 222 человека. Девять человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Еще 125 человек умерли от небывалой жары. Свыше 57 тысяч японцев обратились за медицинской помощью с симптомами теплового удара.

Напомним, как минимум 16 человек пострадали в Японии из-за тайфуна Джондари. Сильная волна ударила в поток автомобилей, двигавшихся по прибрежному шоссе в городе Одавара, в результате чего повреждения получили 15 автомобилей.

Ранее сообщалось, что в июле по всему миру были установлены по меньшей мере 118 исторических рекордов температур.

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Теги: Япония, стихия, наводнение, жара, наводнения, погибли, стихийное бедствие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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