"Полиция селфи" появится в Австралии

"Селфи-полиция" появится в Австралии в популярных туристических местах. Необычные полицейские патрули будут дежурить в потенциально опасных местах.

В Австралии создадут так называемую "селфи-полицию"



В Австралии решили создать "полицию селфи" для борьбы с туристами, которые рискуют своей жизнью ради эффектных фотографий, сообщает The Sun.

Власти страны обеспокоены опасными действиями туристов, которые фотографируются на выступе скалы в Королевском национальном парке. Выступ в скале очень хрупкий и может обрушиться.

На скале установлен предупреждающий об опасности знак, однако любителей селфи он не останавливает.

Напомним, ранее в ресторане Днепра во время попытки сделать селфи умерла девушка. Она пыталась сделать фото и съехала вниз по перилам, повредив шейный отдел позвоночника.

Также в Житомирской области школьник во время селфи на крыше грузового поезда получил ожоги около 40% тела.