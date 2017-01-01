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"Полиция селфи" появится в Австралии

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"Селфи-полиция" появится в Австралии в популярных туристических местах. Необычные полицейские патрули будут дежурить в потенциально опасных местах.
В Австралии создадут так называемую "селфи-полицию"
В Австралии создадут так называемую "селфи-полицию"


В Австралии решили создать "полицию селфи" для борьбы с туристами, которые рискуют своей жизнью ради эффектных фотографий, сообщает The Sun.

Власти страны обеспокоены опасными действиями туристов, которые фотографируются на выступе скалы в Королевском национальном парке. Выступ в скале очень хрупкий и может обрушиться.

На скале установлен предупреждающий об опасности знак, однако любителей селфи он не останавливает.

Напомним, ранее в ресторане Днепра во время попытки сделать селфи умерла девушка. Она пыталась сделать фото и съехала вниз по перилам, повредив шейный отдел позвоночника.

Также в Житомирской области школьник во время селфи на крыше грузового поезда получил ожоги около 40% тела.

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Теги: Австралия, безопасность, полиция, селфи
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Источник: korrespondent.net

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