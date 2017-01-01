В парижском метро из-за сбоя остановились поезда

В вагонах началось удушье и пассажиры, вопреки уговорам машинистов, пошли по тоннелю пешком.

В метрополитене Парижа произошел технический сбой, из-за которого между станциями остановилось 12 поездов. Пассажиры были вынуждены выйти из вагонов и идти по тоннелю до ближайшей станции. Об этом в среду, 1 августа, сообщает Franceinfo.

В метрополитене Парижа сообщили, что в застрявших поездах находилось несколько сотен пассажиров.

В некоторых поездах оказалась отключена система кондиционирования, что привело к удушью. Пассажиры были вынуждены покинуть поезда и идти пешком до ближайшей станции, несмотря на то, что первые полчаса после остановки машинисты призвали всех оставаться на своих местах и обещали быстрое восстановление движения.

Пассажиры выкладывали видео в соцсети, звонили на горячую линию метрополитена. Некоторые из пострадавших жаловались на отсутствие четких инструкций со стороны машинистов и спасателей, в то же время, другие указывали на организованность процесса эвакуации.

На следующий день метрополитен опубликовал несколько сообщений в Twitter с извинениями перед пассажирами и заверениям, что все недостатки устранены.

Отмечается, что работникам метрополитена пришлось пройти практически всю линию, чтобы убедиться, что в тоннеле не осталось пассажиров.

Coinc'ee dans une rame avec une clim qui ne fonctionne pas. D'ej`a perdu 6L d’eau. #tobecontinued https://t.co/deqD2sG6nl — Assma Maad (@Assma_MD) 31 июля 2018 г.

Des enfants, en pleurs, que les parents sont oblig'es d’'evacuer par les voies, sans aucune aide des agents de la RATP @Ligne1_RATP 1h30 que ca dure et il fait, sans mentir, 60 degr'es dans la rame et le tunnel. pic.twitter.com/HT0hn1lxA6 — AnonymousAG © (@AnonymousAG) 31 июля 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Париже переименовали шесть станций метро в честь победы Франции на ЧМ.

Напомним, недавно в метро Киева двухлетней девочке зажало ногу эскалатором.

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