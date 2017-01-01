Мадрид после семилетнего перерыва провел переговоры с Каталонией

Глава правительства Испании заявил, что у него есть проект для региона и он начинает воплощаться.

Новое правительство Испании впервые за последние семь лет провело переговоры с региональными властями Каталонии. Об этом в четверг, 2 августа, сообщил премьер-министр Педро Санчес в Twitter.

"Сегодня, спустя 7 лет, встретилась двусторонняя комиссия генералитета и государства. Это предусматривает нормализацию институционности и демократического диалога. У нас есть проект для Каталонии в Испании, и это правительство начало свой путь к его воплощению в реальность", - написал Санчес.

Despu'es de 7 a~nos, hoy se ha reunido la Comisi'on Bilateral Generalitat-Estado. Esto supone la recuperaci'on de la normalidad institucional y el di'alogo democr'atico. Tenemos un proyecto para #Catalu~na en Espa~na y este #Gobierno ha comenzado el camino para hacerlo realidad. — Pedro S'anchez (@sanchezcastejon) 1 августа 2018 г.

Напомним, в начале июня Испания и Каталония получили новые правительства.

Как сообщалось, 10 октября 2017 года правительство Каталонии подписало декларацию о независимости.

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