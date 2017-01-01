Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мадрид после семилетнего перерыва провел переговоры с Каталонией

Комментариев: 0
Глава правительства Испании заявил, что у него есть проект для региона и он начинает воплощаться.
Флаги Испании и Каталонии
Флаги Испании и Каталонии

Новое правительство Испании впервые за последние семь лет провело переговоры с региональными властями Каталонии. Об этом в четверг, 2 августа, сообщил премьер-министр Педро Санчес в Twitter.

"Сегодня, спустя 7 лет, встретилась двусторонняя комиссия генералитета и государства. Это предусматривает нормализацию институционности и демократического диалога. У нас есть проект для Каталонии в Испании, и это правительство начало свой путь к его воплощению в реальность", - написал Санчес.

Напомним, в начале июня Испания и Каталония получили новые правительства.

Как сообщалось, 10 октября 2017 года правительство Каталонии подписало декларацию о независимости.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Испания, переговоры, Мадрид, Каталония
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь