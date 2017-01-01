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Ким Чен Ын написал Трампу письмо

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После встречи в Сингапуре лидеры Соединенных Штатов и Северной Кореи поддерживают переписку.
Ким Чен Ын написал Трампу письмо

Президент США Дональд Трамп получил письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что письмо от Ким Чен Ына было получено в администрации президента США 1 августа.

"Текущая переписка между двумя лидерами следует их встрече в Сингапуре, а также направлена на расширение обязательств, взятых на себя США и КНДР", - приводит агентство заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Ранее Трамп заявил, что надеется на новую встречу с лидером КНДР. В своем твиттере американский президент также поблагодарил Ким Чен Ына за полученное письмо.

Как сообщалось, несколькими неделями ранее Трамп также получал письмо от Ким Чены Ына. Американский лидер обнародовал послание в Twitter и назвал его доказательством существенного прогресса между двумя странами.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына. После нее было подписано итоговое соглашение, которое включало четыре ключевых пункта.

 

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Теги: США, Северная Корея, письмо, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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