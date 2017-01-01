Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Китае

Эпицентр землетрясения находился в 384 километрах от населенного пункта Нагчу. Пострадавших и разрушений нет.



В китайской центральной провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 14 километров в 384 километрах к северу от населенного пункта Нагчу.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.



В Греции произошло сильное землетрясение

Ранее сообщалось, что у побережья Папуа – Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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