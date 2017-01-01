Трамп назвал большую часть СМИ "врагами народа"

Трамп заявил, что к категории "врагов народа" стоит относить фейковые новости, которыми являются, по его мнению, большая часть изданий.



Президент США Дональд Трамп поддержал свою дочь Иванку, которая заявила, что СМИ не являются "врагами народа". По его словам, к этой категории стоит относить только "фейковые новости", которыми являются большая часть изданий.

"Они спросили мою дочь Иванку, являются ли СМИ врагами народа. Она корректно ответила нет. Это фейковые новости, которые представляют из себя большая часть средств массовой информации, являются врагами народа", – написал Трамп в Twitter.





Трамп обрушился с критикой на "фейковые" новости Ранее на мероприятии Axios дочь президента США спросили, верит ли она в то, что СМИ – "враги народа". Она ответила отрицательно, отметив, что про нее не всегда писали достоверно.

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