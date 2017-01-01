Госдеп одобрил продажу Латвии военных вертолетов

В Пентагоне отметили, что предлагаемая сделка поможет улучшить безопасность союзника по НАТО.

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Латвии четырех многоцелевых военных вертолетов UH-60M Black Hawk ("Черный ястреб"), сообщает Defense News.

Стоимость сделки оценивают в 200 миллионов долларов. Кроме вертолетов Латвия получит десять двигателей и соответствующее оборудование.

При этом отмечается, что сначала продажу должны одобрить в Когрессе США.

"Продажа вертолетов UH-60 Латвии значительно увеличит ее возможности по обеспечению переброски войск, безопасности границ, антитеррористической деятельности, медицинской эвакуации, поиску и спасению, снабжению и боевому обеспечению в любую погоду", - подчеркнули в Пентагоне.

Вертолет UH-60M Black Hawk выпускается в США с 2008 года. Машина имеет на вооружении ракеты и пулеметы, может брать на борт до 11 военнослужащих.

Франция поставит Украине 55 вертолетов

Напомним, в 2017 году администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу летальных вооружений Украине. Первая партия Javelin уже поставлена Киеву.

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