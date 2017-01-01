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Вирус Эбола в ДР Конго: подтверждены 13 случаев заражения

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Количество подтвержденных заражений смертельным вирусом Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 13 случаев.
В Демократической Республике Конго зафиксирована новая вспышка Эболы
В Демократической Республике Конго зафиксирована новая вспышка Эболы
 
В Демократической Республике Конго подтверждено 13 новых случаев заражения вирусом Эбола, сообщает в субботу, 4 августа, Associated Press.
 
Три из них окончились летальным исходом.
 
Вспышка заболевания зафиксирована в провинции Северный Киву и представляет особую опасность из-за того, что в этом регионе идет вооруженный конфликт с участием нескольких противоборствующих группировок.

Ученые подсчитали косвенных жертв вируса Эбола
 
Напомним, о новой волне распространения вируса Эбола в ДР Конго стало известно в среду, 1 августа, через неделю после того, как власти объявили о подавлении очага заболевания на северо-западе страны, где погибли 33 человека.

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Теги: заболевание, вирус Эбола, ДР Конго, Лихорадка Эбола
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Источник: korrespondent.net

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