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Названа причина лесных пожаров в Калифорнии

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По информации CNN, из-за спущенного колеса металлический обод ударился об асфальт, в следствие чего возникли искры, которые и послужили причиной возгорания.
В Калифорнии бушуют лесные пожары
В Калифорнии бушуют лесные пожары
 
Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния, было лопнувшее колесо. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в пожарной службе. 
 
По словам спасателей, у прицепа на трассе возле города Реддинг лопнуло колесо, после чего металлический обод выбил искры, вызвавшие возгорание. Хозяин прицепа задержан и допрошен полицией.
 
В результате пожара в округе Шаста было уничтожено более 500 домов. По всей Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение, около 38 тысяч человек были эвакуированы. 
 
По последним данным, жертвами пожаров в Калифорнии стали восемь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.
 
На сегодняшний день площадь возгорания составляет 19,5 тыс. га, на большей части из них огонь не локализован.

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Теги: США, Калифорния, пожар, лесной пожар
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Источник: korrespondent.net

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