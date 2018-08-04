Названа причина лесных пожаров в Калифорнии

По информации CNN, из-за спущенного колеса металлический обод ударился об асфальт, в следствие чего возникли искры, которые и послужили причиной возгорания.

Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния, было лопнувшее колесо. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в пожарной службе.

По словам спасателей, у прицепа на трассе возле города Реддинг лопнуло колесо, после чего металлический обод выбил искры, вызвавшие возгорание. Хозяин прицепа задержан и допрошен полицией.

В результате пожара в округе Шаста было уничтожено более 500 домов. По всей Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение , около 38 тысяч человек были эвакуированы.

По последним данным, жертвами пожаров в Калифорнии стали восемь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

На сегодняшний день площадь возгорания составляет 19,5 тыс. га, на большей части из них огонь не локализован.

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