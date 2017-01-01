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Виновники покушения на президента Венесуэлы раскрыли себя

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Ответственность за покушение на венесуэльского лидера Николаса Мадуро взяла на себя группировка Фланелевые солдаты.
В Венесуэле произошла неудачная попытка покушения на президента
В Венесуэле произошла неудачная попытка покушения на президента


Венесуэльская вооруженная группировка Фланелевые солдаты (Soldados de Franelas) взяла на себя ответственность за покушение на президента страны Николаса Мадуро. Об этом участники организации написали в Twitter.

"Цель операции была в том, чтобы доставить к президентскому дворцу два дрона со взрывчаткой C4. Беспилотники не достигли своей цели, поскольку были сбиты снайперами. Мы показали, что они уязвимы; в этот раз мы не достигли своей цели, однако это лишь вопрос времени", – говорится в сообщении.
 

Фланелевые солдаты позиционируют себя как национально-освободительное движение. Их называют последователями Оскара Переса – офицера полиции, угнавшего вертолет и атаковавшего здания МВД и Верховного суда Венесуэлы в 2017 году.

Напомним, ранее произошла попытка покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время празднования 81-летия создания Боливарской национальной гвардии в Каракасе прогремел взрыв. Мадуро эвакуировали, семь военных получили ранения.

Мадуро обвинил в организации покушения президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. По его словам, часть виновных в покушении уже задержаны.

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Теги: Венесуэла, покушение, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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