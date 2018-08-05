Землетрясение в Индонезии: почти 40 погибших
Жертвами землетрясения на индонезийском острове Ломбок стали как минимум 37 человек. Об этом в воскресенье, 5 августа сообщила The New York Times.
По информации национального агентства Индонезии по метеорологии, климатологии и геофизике, землетрясение магнитудой 7,0 затронуло северное побережье Ломбока и остров Бали, а через несколько минут случился афтершок магнитудой 5,6.
Из-за землетрясение высота морских волн увеличилась на 14 сантиметров. По прогнозу метеорологов, волны не превысят 50 сантиметров в ближайшее время, несмотря на предупреждение о цунами, прозвучавшее утром.
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