Землетрясение в Индонезии: почти 40 погибших

Подземные толчки магнитудой 7,0 затронули северное побережье Ломбока и остров Бали. Угрозы цунами на данный момент нет.

Жертвами землетрясения на индонезийском острове Ломбок стали как минимум 37 человек. Об этом в воскресенье, 5 августа сообщила The New York Times.

По информации национального агентства Индонезии по метеорологии, климатологии и геофизике, землетрясение магнитудой 7,0 затронуло северное побережье Ломбока и остров Бали, а через несколько минут случился афтершок магнитудой 5,6.

Из-за землетрясение высота морских волн увеличилась на 14 сантиметров. По прогнозу метеорологов, волны не превысят 50 сантиметров в ближайшее время, несмотря на предупреждение о цунами, прозвучавшее утром.

Ранее сообщалось о 16 жертвах подземных толчков в Индонезии.

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