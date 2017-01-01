Сигал серьезно относится к должности в МИД России

Актер польщен назначением и надеется, что сможет добиваться мира и гармонии, работая в российском внешнеполитическом ведомстве.

Голливудский актер Стивен Сигал заявил в Twitter, что крайне серьезно относится к назначению специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

"Я глубоко польщен, для меня это большая честь быть назначенным в качестве специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Я надеюсь, что мы сможем добиваться мира, гармонии и позитивных результатов в мире. Я крайне серьезно отношусь к этой почести", - написал Сигал.

I am deeply humbled and honoured to have been appointed as a special representative of the Russian Foreign Ministry in charge of Russian and American Humanitarian ties.

I hope we can strive for peace, harmony and positive results in the world.

I take this honour very seriously pic.twitter.com/LTuUxsk1aZ — Steven Seagal (@sseagalofficial) 5 серпня 2018 р.

Ранее сообщалось, что Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Напомним, в 2016 году актер получил гражданство РФ. А в мае 2017 года ему запретили въезд в Украину.

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