США восстанавливают санкции против Ирана
США с понедельника, 6 августа, восстанавливают первую часть масштабных санкций против Ирана, которые ранее были приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает The Washington Post.
Глава Госдепа подчеркнул, что Ирану не удастся уклониться от запретов на финансовые операции и в конечном счете продавать свою нефть.
"Это важная часть наших усилий по борьбе с иранской пагубной деятельностью", - сказал Помпео.
При этом он выразил надежду, что Иран изменит свое поведение и обсудит с Вашингтоном такие вопросы, как испытания баллистических ракет и оказание поддержки вооруженным формированиям в регионе.
Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки и возобновлении санкций против Тегерана.
Минфин США после соответствующего объявления опубликовал информацию, какие санкции будут возвращаться и когда.
Так, в понедельник, 6 августа, следует ожидать возвращения санкций: на приобретение Ираном американских долларов; на торговлю золотом и другими ценными металлами; на продажу, поставку или торговлю алюминием и сталью, а также графитом и углем; на продажу или покупку иранских риалов в "значительных" объемах, или на поддержание "значительных" средств или счетов вне страны с использованием иранских реалов; на выпуск иранского долга; санкции против иранских автомобилей.
Кроме того, Вашингтон отзывают разрешения, выданные в рамках СВПД, на возможность Ираном экспортировать ковры и продукты питания в США.
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