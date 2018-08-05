США восстанавливают санкции против Ирана

Глава Госдепа указал, что только "колоссальное изменение" поведения со стороны Тегерана может привести к ослаблению санкционного режима.

США с понедельника, 6 августа, восстанавливают первую часть масштабных санкций против Ирана, которые ранее были приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает The Washington Post.

Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что антииранские санкции будут "неукоснительно соблюдаться" до тех пор, пока Тегеран радикально не изменит свой политический курс

Глава Госдепа подчеркнул, что Ирану не удастся уклониться от запретов на финансовые операции и в конечном счете продавать свою нефть.

"Это важная часть наших усилий по борьбе с иранской пагубной деятельностью", - сказал Помпео.

При этом он выразил надежду, что Иран изменит свое поведение и обсудит с Вашингтоном такие вопросы, как испытания баллистических ракет и оказание поддержки вооруженным формированиям в регионе.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки и возобновлении санкций против Тегерана.



Минфин США после соответствующего объявления опубликовал информацию, какие санкции будут возвращаться и когда. Так, в понедельник, 6 августа, следует ожидать возвращения санкций: на приобретение Ираном американских долларов; на торговлю золотом и другими ценными металлами; на продажу, поставку или торговлю алюминием и сталью, а также графитом и углем; на продажу или покупку иранских риалов в "значительных" объемах, или на поддержание "значительных" средств или счетов вне страны с использованием иранских реалов; на выпуск иранского долга; санкции против иранских автомобилей. Кроме того, Вашингтон отзывают разрешения, выданные в рамках СВПД, на возможность Ираном экспортировать ковры и продукты питания в США. Иран подал в суд ООН на США из-за санкций

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