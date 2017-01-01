В США готовят меры против иностранных хакеров

Речь идет о противодействии диверсиям, за которыми стоят Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

В Белом доме разрабатывает новые меры наказания хакеров, которые могут осуществить проникновение в сети важнейших структур. Об этом сообщает The Wall Street Journal

"Инициатива в отношении принятия конкретных действий в этом направлении исходит от основных федеральных агентств в связи с необходимостью противостояния нарастающим угрозам электрическим сетям страны и другим жизненно важным структурам от хакеров, спонсируемых, в частности, Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей", - отмечает издание.

По данным газеты, наиболее активными сторонниками новых мер являются Госдепартамент, министерство финансов и Пентагон.



Предлагаемые меры нацелены на противодействие диверсиям и против тех, кто за ними стоит.

В частности, предлагается активнее использовать ордеры на арест по линии Интерпола и направлять другим странам запросы на поиск и задержание подозреваемых. Кроме того, сторонники нового пакета мер выступают за то, чтобы чаще прибегать к аресту активов и персональным санкциям.



В администрации президента полагают, что Дональд Трамп настроен решительно и воспринимает доводы членов федерального правительства серьезно, уточняет газета.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что в 2017 году российские хакеры провели масштабную кампанию по взлому сетей электроэнергетических компаний США.

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