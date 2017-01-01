США ведут "мегафонную дипломатию" - посольство РФ

Российское дипведомство отреагировало на вызов в Госдеп временного поверенного в делах России.

Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало информацию о вызове временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова в Госдепартамент, чтобы потребовать у него ответа за агрессивное вмешательство России в американскую внутреннюю политику. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила в Twitter 5 августа, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал Жирнова для предоставления разъяснений по поводу вмешательства РФ во внутренние дела страны.

"Можем только высказать сожаление в связи с тем, что Госдепартамент в очередной раз скатывается к "мегафонной дипломатии", - говорится в сообщении.

В заявлении ведомства подчеркивается, что ни о каком ответе с российской стороны не может идти речь, так как не существует предмета обвинения.

При этом отмечается, что в течение последних двух лет российская сторона много раз на разных уровнях указывала на несостоятельность подобных обвинений, который не были подкреплены доказательствами.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела США, а также влиять на выборы в этой стране.

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